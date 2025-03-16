Шакур Стивенсон признался, что пересмотрел свое отношение к Ломаченко после того, как Василий избежал поединка против него. Однако не умалил успешности карьеры украинского боксера, назвав Ломаченко легендой с адской карьерой, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Стивенсон не понимает, чего ждет Ломаченко

Несмотря на это все американский боксер уверен, что Василий испугался очного поединка. Стивенсон призвал Ломаченко сделать пояс вакантным и уйти на заслуженную пенсию. Шакур не понимает, что ждет Ломаченко.

Единственное, что не имеет смысла, это то, что он ушел и получил пояс IBF. Так он пошел и выиграл титул, и теперь просто сидит с титулом, держа его в руках, по какой причине? Ты не планируешь когда-нибудь выходить на ринг. Ты не показываешься. У тебя отсутствие мотивации заниматься спортом., Что ты делаешь, брат?, Что происходит, брат? Просто отдай пояс. Отдохни. Уходи на пенсию. Почему до сих пор не объявили: Ломаченко завершил карьеру? Все же хорошо, у тебя была отличная карьера, чемпион. Поздравляю. Так и будет,

– заявил Стивенсон.

Напомним, что Ломаченко владеет поясами IBF и IBO в легком весе. Последний раз Василий выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа.

Была информация, что у боксера проблемы со спиной, которые не позволяют ему пока вернуться в ринг. Вероятно, это молчание означает, что Василий продолжает ждать официального вердикта врачей по итогам медицинского осмотра.

Интересно, что менеджер Ломаченко Эгис Климас заявлял, что желаемым соперником для украинца является Джервонта Дэвис.