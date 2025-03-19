Эгис Климас рассказал, что Василий Ломаченко вернулся к тренировочному процессу после проблем со спиной, которые оказались не столь серьезными, как эту информацию подавали в прессе. Менеджер украинского боксера назвал дедлайн финального решения Ломаченко, информирует 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media.

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Ломаченко вернулся к тренировкам

Однако даже менеджер боксера до конца не знает, какое решение относительно своего будущего примет чемпион мира.

Ломаченко чувствует себя хорошо. У него была небольшая травма спины, но сейчас он уже восстанавливается и начинает тренировки. Возможно, через месяц или два у нас будут очень хорошие новости – или он вернется, или завершит карьеру – пока неизвестно,

– сказал Климас.

Ранее Эгис Климас назвал желаемого соперника для своего украинского клиента. Как раз этот боец посоветовал Ломаченко отдать пояса и уйти на заслуженную пенсию.

К слову. Ломаченко последний раз выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа. За его спиной 21 проведенный бой, в которых он одержал 18 побед (12 – нокаутом), а также потерпел три поражения.

Интересно, что другой украинский боксер Александр Гвоздик рассказывал, что слышал слухи об окончании карьеры Василия.

Несколько дней назад Василий Ломаченко посетил чемпионат Украины по боксу, который приняла Одесса. Это был первый за долгое время публичный выход титулованного боксера в люди.