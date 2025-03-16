Бывший чемпион мира на стал делать смелых прогнозов относительно возвращения Василия Ломаченко в профи-ринг. Александр Гвоздик лишь добавил, что слышал вариант с окончанием карьеры Ломаченко, пишет 24 Канал со ссылкой на ES NEWS.

Стоит внимания "Просто отдай пояс": непобедимый чемпион призвал Ломаченко уходить на пенсию

Гвоздик поделился мыслями о Ломаченко

Зато команда украинца и сам Василий молчат. Гвоздик рассказал, что сейчас его земляк, выступающий в легком весе, ждет финальных результатов МРТ, которые позволят понять, сможет ли Василий вернуться в ринг.

Если Ломаченко действительно хочет драться, потому что я слышал, что он уже все. Я не знаю. Они ничего не анонсируют, молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Эти результаты должны прийти из Испании. Не знаю, чего они ждут,

– заявил Гвоздик.

Напомним, что последний раз Василий выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил бывшего абсолюта легкого веса из Австралии Джорджа Камбососа.

Сейчас карьера 37-летнего Ломаченко остановилась на статистике в 21 проведенном бою в профессионалах, в которых он одержал 18 побед (12 – нокаутом), а также потерпел три поражения (от Орландо Салидо, Теофимо Лопеса и Девина Хейни).

Ломаченко должен был провести в 2024-м году еще один бой, но уже против Шакура Стивенсона. Однако украинец избежал этого поединка из-за проблем со спиной.