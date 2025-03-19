Соперник Василия Ломаченко определится 10 мая в рамках вечера бокса на арене "Pechanga Arena" в американском Сан-Диего. Это боксерское событие будет организовывать промоутерская компания Top Rank Боба Арума, сообщает 24 Канал со ссылкой на EverythingBoxing.

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С кем может выйти в ринг Ломаченко

В рамках андеркарда вечера бокса совместный бой проведут россиянин Заур Абдуллаев и американец Рэймонд Мураталья. Победитель поединка получит пояс временного чемпиона мира по версии IBF, поэтому должен подраться с обладателем полноценного пояса по линии Ломаченко.

Справка. Вечер бокса в Сан-Диего возглавит бой Эмануэля Наваретте против Чарли Суареса из Филиппин в полулегком весе. На кону будет стоять титул WBO, которым владеет мексиканец Наваретте. Его 18 мая 2024-го года победил украинец Денис Беринчик.

В своем крайнем бою Мураталла в ноябре 2024-го года одолел Хесуса Переса Кампоса. Тогда как Абдуллаев победил в октябре того же года аргентинца Хуана Хавьера Карраско.

Зато менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал, что Ломаченко залечил спину и возобновил тренировочный процесс. Однако пока не определился, будет ли продолжать спортивную карьеру, или уйдет на заслуженную пенсию.

Василий имеет время до 8 октября 2025-го года на проведение обязательной защиты титула IBF против триумфатора боя Мураталья – Абдуллаев.