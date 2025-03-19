Василий Ломаченко избавился от проблем со спиной. Но ни украинский боксер, ни его тренер до сих пор не определились с будущим в большом спорте.

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Решения до сих пор нет

Менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что по правилам IBF, у Ломаченко и его команды есть время до октября текущего 2025-го года, сообщает 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media. Ведь именно до 8 октября украинец должен провести защиту титула против победителя боя Рэймонд Мураталла – Заур Абдуллаев, в котором определится временный чемпион мира IBF.

Решение до сих пор не принято. Ни Папаченко, ни Ломаченко ничего не решили. Он начал тренироваться, но мы не знаем, что будет дальше. Посмотрим,

– рассказал Климас.

Справка. Мураталла в ноябре прошлого года одолел Хесуса Переса Кампоса, а Абдуллаев победил в октябре 2024-го Хуана Хавьера Карраско из Аргентины.

Зато Ломаченко в мае прошлого года победил бывшего "абсолюта" легкого веса из Австралии Джорджа Камбососа. Также в 2024-м году Василий мог выйти в ринг против Шакура Стивенсона, но из-за проблем со спиной "слился" с этого поединка.

Сейчас Ломаченко остановился на статистике 21 проведенный бой в профессионалах, в которых одержал 18 побед (12 – нокаутом), потерпев три поражения.