Василь Ломаченко позбувся проблем зі спиною. Але ні український боксер, ні його тренер досі не визначились із майбутнім у великому спорті.

До теми Ломаченко відновив тренування після проблем зі спиною, але його кар'єра досі під питанням

Рішення досі немає

Менеджер українця Егіс Клімас розповів, що за правилами IBF, у Ломаченка та його команди є час до жовтня поточного 2025-го року, повідомляє 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media. Адже саме до 8 жовтня українець повинен провести захист титулу проти переможця бою Реймонд Мураталла – Заур Абдуллаєв, у якому визначиться тимчасовий чемпіон світу IBF.

Рішення досі не прийнято. Ні Папаченко, ні Ломаченко нічого не вирішили. Він почав тренуватися, але ми не знаємо, що буде далі. Подивимося,

– розповів Клімас.

Довідка. Мураталла у листопаді минулого року здолав Хесуса Переса Кампоса, а Абдуллаєв переміг у жовтні 2024-го Хуана Хав’єра Карраско з Аргентини.

Натомість Ломаченко у травні минулого року переміг колишнього "абсолюта" легкої ваги з Австралії Джорджа Камбососа. Також у 2024-му році Василь міг вийти у ринг проти Шакура Стівенсона, але через проблеми зі спиною "злився" із цього двобою.

Наразі Ломаченко зупинився на статистиці 21 проведений бій у професіоналах, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом), зазнавши трьох поразок.