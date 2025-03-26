Менеджер украинца Эгис Климас ранее рассказывал, что в течение двух месяцев поклонники бокса узнают окончательное решение относительно карьеры Василия Ломаченко. Несмотря на неопределенность чемпион мира IBF и IBO даже получил потенциального соперника, если продолжит выступления.

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Чем руководствуется Ломаченко

Представитель команды Ломаченко рассказал, что мотивирует Василия продолжить карьеру. Этот фактор не касается бокса и заработков, информирует 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media.

Ломаченко может завершить карьеру, а может и вернуться в ринг. Но я вам скажу, что его мотивацией в боксе остаются не деньги. Это точно. И не наследие, потому что у него уже есть наследие, он всем все доказал. Возможно, мотивацией будет его семья, его дети, они могут вдохновить его биться дальше. Но точно не деньги и наследство,

– сказал Климас.

Отметим, что возможный соперник Ломаченко определится 10 мая на вечере бокса в Сан-Диего в бою между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Рэймондом Мураталья. В этом поединке андеркарда определится обладатель временного пояса IBF.

Последний раз Ломаченко выходил в ринг еще в мае прошлого года, когда победил Джорджа Камбососа в одиннадцатом раунде. Также в 2024-м Василий мог выйти в ринг против Шакура Стивенсона, но отказался от поединка из-за проблем со спиной.

Сейчас за спиной украинского чемпиона мира 18 побед (12 – нокаутом) в 21 бою при 3-х поражениях. Крайнее фиаско в карьере Ломаченко было в мае 2023-го года, когда он сомнительно проиграл американцу Девину Хейни.