31-летний австралийский боксер провел на профи-ринге уже 25 боев, поэтому ему есть из кого выбрать. Правда, Джордж Камбосос остановился на Василии Ломаченко и Девине Хейни, которым обоим проиграл, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Сравнил двух своих обидчиков

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе сравнил двух своих обидчиков. Хотя не отдал ни одному первого места, ведь и Ломаченко, и Хейни являются неудобными соперниками по стилю ведения боя.

Это очень тяжело. Хейни – хитрее, длиннее боксер, Ломаченко – это высокая производительность, движение, это парень, который заставляет вас постоянно думать. Хейни и Ломаченко равны между собой, оба очень сложные, трудно поставить кого-то на первое, а кого-то на второе,

– рассказал Камбосос.

Также Джордж вспомнил бой Ломаченко против Теофимо Лопеса, в котором украинец проиграл (17 октября 2020 года). Камбосос убежден, что Лопес одолел Ломаченко только из-за травмы украинского боксера. Австралиец добавил, что Лопес в его списке самых сложных соперников занимает третью позицию.

Справка. Камбосос дрался против Лопеса 27 ноября 2021 года, когда победил американца и отобрал у него звание "абсолюта" легкого веса.

К слову, Камбосос впервые проиграл дважды Девину Хейни в 2022-м году, потеряв звание "абсолюта". А в мае прошлого года уже проиграл Василию Ломаченко в одиннадцатом раунде.

Напомним, что Камбосос только недавно выходил в ринг. 22 марта Джордж победил единогласным решением судей Джейка Вилли – 117:111, 117:111, 115:113. Эта победа стала для австралийца 22-й в 25-ти проведенных боях (10 – нокаутом) при 3-х поражениях.