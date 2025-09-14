Авторитетний журнал The Ring показав підрахунки "четвертого судді" – штучного інтелекту. ШІ видав несподівані підрахунки за підсумками 12 раундів протистояння Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд, повідомляє 24 Канал.
Які бали ШІ The Ring нарахував за бій Альварес – Кроуфорд?
Штучний інтелект нарахував нічию 114-114 у мегафайті Альварес – Кроуфорд.
Нагадаємо, що американський "Мисливець" здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Кроуфорд відібрав у Канело усі його пояси та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Теренс здобув "абсолют" вже у своєму дебютному бою у цьому ваговому дивізіоні.
Яке досягнення встановив Теренс Кроуфорд?
- Кроуфорд увійшов в історію боксу. Непереможний американець став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів.
- До цього переможного двобою Теренс був абсолютним чемпіоном у першій напівсередній і напівсередній вазі.
- Теренс Кроуфорд оформив свою 42-гу перемогу поспіль на профі-рингу (31 – нокаутом). Американець досі не знає гіркого смаку поразки у свої 37 років. Натомість "Мисливець" завдав 3-ї поразки у кар'єрі Канело.