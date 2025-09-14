Авторитетный журнал The Ring показал подсчеты "четвертого судьи" – искусственного интеллекта. ИИ выдал неожиданные подсчеты по итогам 12 раундов противостояния Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украинец Богачук сенсационно проиграл в реванше Адамсу

Какие баллы ИИ The Ring насчитал за бой Альварес – Кроуфорд?

Искусственный интеллект насчитал ничью 114-114 в мегафайте Альварес – Кроуфорд.

Четвертый судья The Ring's AI четвертый судья засчитал Canelo Alvarez vs Terence Crawford ничью 114-114 #CaneloCrawford на Netflix l #RiyadhSeasonCard | Сезон в Эр-Рияде pic.twitter.com/vxJxcMbBDS - Журнал "Ринг" (@ringmagazine) 14 сентября, 2025 г

Напомним, что американский "Охотник" одержал победу единогласным решением судей. Кроуфорд отобрал у Канело все его пояса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Теренс получил "абсолют" уже в своем дебютном бою в этом весовом дивизионе.

Какое достижение установил Теренс Кроуфорд?