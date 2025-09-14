Авторитетный журнал The Ring показал подсчеты "четвертого судьи" – искусственного интеллекта. ИИ выдал неожиданные подсчеты по итогам 12 раундов противостояния Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд, сообщает 24 Канал.
Какие баллы ИИ The Ring насчитал за бой Альварес – Кроуфорд?
Искусственный интеллект насчитал ничью 114-114 в мегафайте Альварес – Кроуфорд.
Напомним, что американский "Охотник" одержал победу единогласным решением судей. Кроуфорд отобрал у Канело все его пояса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Теренс получил "абсолют" уже в своем дебютном бою в этом весовом дивизионе.
Какое достижение установил Теренс Кроуфорд?
- Кроуфорд вошел в историю бокса. Непобедимый американец стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов.
- До этого победного поединка Теренс был абсолютным чемпионом в первом полусреднем и полусреднем весе.
- Теренс Кроуфорд оформил свою 42-ю победу подряд на профи-ринге (31 – нокаутом). Американец до сих пор не знает горького вкуса поражения в свои 37 лет. Зато "Охотник" нанес 3-е поражение в карьере Канело.