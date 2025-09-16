Зокрема, Олександр Усик зустрівся з Майклом Оуеном. Володар "Золотого м'яча" 2001 року поділився спільним фото з абсолютним чемпіоном світу з боксу, повідомляє 24 канал.

Читайте також Кроуфорд видав базу про українців після грандіозної перемоги над Канело: потужне відео

Що сказав Оуен про зустріч з Усиком?

Колишній форвард збірної Англії лаконічно висловився про зустріч з Олександром Усиком на благодійному матчі у Лісабоні. Майкл Оуен потішився, що мав можливість зустрітися з українським боксером на футбольному полі, а не у рингу.

На щастя, я з цією легендою ділю поле, а не ринг,

– написав Оуен.

Нагадаємо, що Олександр Усик після реваншу із Даніелем Дюбуа мав домовитися про бій з Джозефом Паркером. Проте український чемпіон попросив відстрочку у WBO, щоб залікувати травму.

Організація позитивно відповіла на прохання Усика та відтермінувала перемовини на 90 днів. Хоча травма українського боксера викликала сумніви у багатьох, зокрема, Девіда Гіггінса, який є промоутером Паркера.

Що відомо про Усика та футбол?