Зокрема, Олександр Усик зустрівся з Майклом Оуеном. Володар "Золотого м'яча" 2001 року поділився спільним фото з абсолютним чемпіоном світу з боксу, повідомляє 24 канал.
Що сказав Оуен про зустріч з Усиком?
Колишній форвард збірної Англії лаконічно висловився про зустріч з Олександром Усиком на благодійному матчі у Лісабоні. Майкл Оуен потішився, що мав можливість зустрітися з українським боксером на футбольному полі, а не у рингу.
На щастя, я з цією легендою ділю поле, а не ринг,
– написав Оуен.
Нагадаємо, що Олександр Усик після реваншу із Даніелем Дюбуа мав домовитися про бій з Джозефом Паркером. Проте український чемпіон попросив відстрочку у WBO, щоб залікувати травму.
Організація позитивно відповіла на прохання Усика та відтермінувала перемовини на 90 днів. Хоча травма українського боксера викликала сумніви у багатьох, зокрема, Девіда Гіггінса, який є промоутером Паркера.
Що відомо про Усика та футбол?
Олександр Усик став футболістом, приєднавшись до Полісся. Український боксер підписав контракт з "вовками" у 2023 році.
За Усиком закріплений 17-й ігровий номер у житомирському клубі. Відзначимо, що Олександр ще не грав в офіційних матчах за Полісся, але тренувався разом з командою.
Очікується, що Олександр Усик зможе дебютувати за Полісся у 1/16 фіналу Кубка України-2025/2026 у матчі проти львівського Руха – 24 вересня 2025 року.
Як повідомляє The Sun, благодійний матч у Лісабоні завершився перемогою легенд Португалії з рахунком 4:1. У складі легенд світу єдиним голом відзначився Майкл Оуен.