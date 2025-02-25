Немецкий боксер на вечере бокса в Эр-Рияде 22 февраля нокаутировал Чжана Чжилея. Агит Кабаел нокаутировал китайского супертяжеловеса в шестом раунде.

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Кто хочет провести бой с Усиком

Кабаел завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC. Александр Усик лично награждал поясом Агита. После победы немецкий боксер заговорил о желании разделить ринг с непобедимым украинцем, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN.

У меня был тяжелый тренировочный лагерь и я готовился к бою с Чжаном и смог остановить его. Кто будет следующим? Пусть решают болельщики. Если они захотят увидеть мой бой против Усика, то я готов,

– заявил Кабаел.

32-летний немецкий боксер имеет идеальную статистику в профессионалах – 26 побед в 26-ти проведенных боях (18 – нокаутом). У Кабаела на три проведенных поединка больше, чем у Александра Усика, у которого 23 встречи (23 победы и 14 нокаутов).

Напомним, что Усик несколько раз уже заявлял, что хочет выйти в ринг против Даниэля Дюбуа, который 22 февраля снялся с боя против Джозефа Паркера. Все из-за болезни. Также на встречу с Александром претендует Джозеф Паркер.