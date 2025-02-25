Хотя Даниэль Дюбуа из-за болезни снялся с боя против Джозефа Паркера, где должен был определиться соперник украинца, но еще имеет все шансы на реванш с Александром Усиком. "Динамит" сохранил за собой титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.

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Паркер хочет титульного боя

Зато Паркер подрался с Мартином Баколе и очень легко отправил во втором раунде соперника из ДР Конго в нокаут. Джозеф защитил свой титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Обидчик Баколе рассказал, с кем хочет дальше боксировать. Паркер "положил глаз" не только на Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Турки Аль аш-Шейха в соцсети Х.

Далее я бы хотел подраться с Дюбуа, с Усиком также готов провести бой. Просто хочу, чтобы мои люди дальше разработали план. Я готовлюсь к этому, буду и в дальнейшем тяжело тренироваться,

– заявил новозеландский боксер.

Кто такой Джозеф Паркер? Бывший чемпион мира WBO (2016-2018) из Новой Зеландии. После победы над китайцем Чжаном Чжилеем (в 2024-м) стал временным чемпионом мира WBO. За спиной 33-летнего боксера 39 проведенных боев, в которых он одержал 36 побед (24 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений.

Отметим, что после победы над Баколе Паркер стал претендентом на бой с Усиком. Александр в ринг-сайде наблюдал за боем Паркера против Баколе 22 февраля в Эр-Рияде.