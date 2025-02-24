Однако за несколько дней до вечера бокса Даниэль Дюбуа подхватил вирус и снялся с боя против Джозефа Паркера. Его в ринге сменил Мартин Баколе, который без шансов был нокаутирован новозеландским соперником во втором раунде.

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Турки не готовы организовать бой Усик – Паркер

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх кратко прокомментировал поражение Баколе. Он не видит в этом поражении ничего чрезвычайно плохого и анонсировал следующий бой Мартина в мае текущего 2025-го года, пишет 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Также Турки отреагировал на заявление Паркера о возможной встрече с Александром Усиком.

Я думаю, люди больше ждут боя Дюбуа с Усиком. Для Паркера мы тоже приготовим большой поединок,

– сказал Турки Аль аш-Шейх.

Напомним, что Дюбуа вызвал Усика на реванш еще после декабрьского боя Александра против Тайсона Фьюри. Украинец согласился на поединок, ведь уже летом 2023-го отправлял Даниэля в технический нокаут в девятом раунде.

Украинский чемпион мира тоже стремится встретиться с "Динамитом" в бою за "абсолют" в хевивейте.