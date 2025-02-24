Даниэля Дюбуа заменил Мартин Баколе. Конголезский боксер приехал в Эр-Рияде вообще неподготовленным и был нокаутирован уже во втором раунде. Джозеф Паркер очень легко защитил свой пояс временного чемпиона по версии WBO в хевивейте.

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Желаемый соперник для Усика

Новозеландский боксер стал претендентом на бой с Александром Усиком, который был в ринг-сайде во время вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля.

Однако непобедимый украинец назвал другого желаемого соперника в следующем своем бою, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media. Усик не отступается от своей идеи поединка против "Динамита". В таком случае, это будет реванш за "абсолют", ведь Дюбуа сохранил за собой пояс IBF, несмотря на отказ от боя с Паркером.

Хочу следующий бой с Дюбуа, за звание абсолютного чемпиона мира. Я готов к этому. Где должен состояться бой? Лондон, Riyadh Season, это неважно,

– заявил Усик.

Напомним, что летом 2023-го Усик уже досрочно побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Перед этим в 5-м раунде Даниэль пробил ниже пояса Александру. После первого боя украинца против Тайсона Фьюри (21 декабря 2024 года) "Динамит" вызвал на реванш Усика. Александр согласился на предложение.

К слову. За спиной Дюбуа 22 победы в 24-х боях (21 – нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что Усик может вернуться в ринг летом или осенью этого 2025-го года.