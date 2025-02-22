Речь шла о том, что 22 февраля в Эр-Рияде Чжан Чжилей проведет бой против Агиты Кабаела, на кону которого будет стоять титул временного чемпиона WBC. Тогда Александр Усик должен был бы провести защиту титула против победителя встречи Чжилей – Кабаел.

Стоит внимания Усик признался, с кем хочет провести бой после снятия Дюбуа с битвы против Паркера

Заберут ли у Усика еще один титул

В случае отказа украинец мог потерять пояс чемпиона по версии ԜВС. Президент организации Маурисио Сулейман отреагировал на подобную информацию и заверил Усика, что тот не потеряет свой пояс, информирует 24 Канал со ссылкой на The Sun.

К сожалению, Усик потерял один из поясов. В нашей позиции Усик остается безоговорочным чемпионом. Если Дюбуа захочет провести бой против Усика, мы не будем противоречить этому. Так, мы организовали бой за титул временного чемпиона между Чжилеем и Кабаелом, однако мы дальше будем гибкими и поддерживаем идею организации боя за титул абсолютного чемпиона,

– заявил Сулейман.

Напомним, что Усик сознательно отказался от пояса IBF в конце июня прошлого года. Украинец пошел на такие жертвы ради реванша с Тайсоном Фьюри. Хотя Александр потерял не только пояс, но и звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которое получил в первом бою с "Цыганским королем".

Этот потерянный пояс IBF подобрал Даниэль Дюбуа, который в августе 2023-го года уступил техническим нокаутом в 9-м раунде Александру Усику. Этот титул может вернуться к непобедимому украинцу, если таки состоится реванш за "абсолют" против "Динамита".

Дюбуа из-за болезни снялся с боя против Джозефа Паркера, в котором должен был определиться следующий соперник украинца. Однако Даниэль еще имеет все шансы подраться с Усиком.