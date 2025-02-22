Однако за несколько дней до боя Даниэля Дюбуа снялся с поединка из-за болезни. Его во встрече с Джозефом Паркером заменил Мартин Баколе.

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Изменились ли планы Усика

Также в столицу Саудовской Аравии уже прибыл Александр Усик, который будет вместе с командой в ринг-сайде. Украинский чемпион мира откровенно рассказал, изменились ли его планы относительно следующего боя после отказа Дюбуа от поединка с Паркером, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Изменение планов после боя Паркер – Баколе? Не знаю, следующим я хочу драться с Дюбуа,

– заявил Усик.

Даже после снятия Дюбуа с противостояния против Паркера была информация, что Даниэль до сих пор имеет шансы выйти в ринг против непобедимого украинца. "Динамит" сохранил за собой пояс чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.

Обратите внимание! Бой Паркер – Баколе начнется не раньше 22:10 (по киевскому времени). К сожалению, бесплатного просмотра вечера бокса не будет на стриминговой платформе DAZN, которая будет транслировать боксерское шоу в прямом эфире.

Зато на кону обновленного противостояния Паркер – Баколе будет стоять пояс временного чемпиона WBO, которым владеет Джозеф. Ожидается, что победитель этого боя 22 февраля станет обязательным претендентом для Усика.