"Динамит" заболел накануне боя против новозеландца Паркера, из-за чего поединок был отменен. Поэтому Александр Усик не сможет в ближайшее время снова побиться за звание абсолютного чемпиона мира.

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Новый бой для Усика

Джозеф Паркер сразится с Мартином Баколе вместо поединка против Даниэля Дюбуа. На кону противостояние новозеланского супертяжеловеса с конголезским боксером титул временного чемпиона мира по версии WBO в хэвивейте.

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на Boxing News, Александр Усик должен будет драться с Джозефом Паркером или Мартином Баколе. Так как, что победитель боя станет обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет украинец.

Интересно. Мартин Баколе неоднократно выражал желание драться с Усиком. Поэтому бой против Паркера станет прекрасной возможностью для конголезского супертяжеловеса, чтобы в конце концов встретиться с украинским чемпионом.

Напомним, что бой между Паркером и Баколе состоится 22 февраля. Место проведения титульного поединка аравийский Эр-Рияд.