Теперь Джозеф Паркер сразится с другим боксером. Новозеландский супертяжеловес получил в соперники Мартина Баколе вместо британского чемпиона Даниэля Дюбуа.

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Паркер будет защищать чемпионский пояс

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на The Ring, что Джозеф Паркер должен был потерять титул временного чемпиона мира по версии WBO после выхода в ринг против Даниэля Дюбуа.

Ведь соответствующий орган на некоторое время убрал бы этот второстепенный титул из-за того, что Паркер должен был драться за основной чемпионский пояс IBF. Однако бой Джозефа с Даниэлем Дюбуа не состоится, поэтому новозеландец сохранит за собой титул.

Который будет защищать в бою против Мартина Баколе. Президент WBO Густаво Оливиери заверил, что бой Джозефа Паркера с конголезским супертяжем полностью санкционирован.

Поединок за титул временного чемпиона мира WBO между Джозефом Паркером и Мартином Баколе состоится в Эр-Рияде. Дата проведения боя 22 февраля 2025 года.