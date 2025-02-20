Ожидается, что победитель боя Дюбуа – Паркер станет следующим соперником Александра Усика, который будет в ринг-сайде в Эр-Рияде. Однако планы непобедимого украинского боксера могут быть сорваны.

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Джошуа хочет боя против Дюбуа или Паркера

Речь идет об Энтони Джошуа, который будет присутствовать на поединке в столице Саудовской Аравии. Промоутер бывшего чемпиона Эдди Хирн рассказал, что пока не имел разговора с Эй Джеем относительно его следующих соперников, но уже в день боя Дюбуа – Паркер они начнут планировать будущее для Энтони, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Авторитетный промоутер исключил варианты из боя Джошуа против Александра Усика, которому уже дважды уступал, и китайского супертяжеловеса Чжана Чжилея. Последний, к слову, тоже проведет свой бой против Агиты Кабаела в андеркарде этого вечера бокса в Эр-Рияде.

Приоритетный соперник для Джошуа? Это Тайсон Фьюри, но если не будет этого боя, то главное для Джошуа – возвращение титулов. Тогда Энтони может подраться с победителем пары Дюбуа – Паркер. Он не будет драться с Усиком. Бой против Чжилея? Я знаю только о желании Джошуа подраться с Фьюри,

– сказал Хирн.

К слову. На кону боя Дюбуа – Паркер будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF, которым пока владеет Даниэль.

Таким образом, Джошуа может украсть из-под носа следующего оппонента украинца.

Напомним, что Джошуа хотел провести поединок против Тайсона Фьюри. Но последний в начале 2025-го года неожиданно в очередной раз объявил об уходе на пенсию. Однако в команде Энтони до сих пор верят в возможность проведения британской битвы и возвращения в ринг "Цыганского короля" ради этого.