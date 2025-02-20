Очікується, що переможець бою Дюбуа – Паркер стане наступним суперником Олександра Усика, який буде у ринг-сайді в Ер-Ріяді. Однак плани непереможного українського боксера можуть бути зірвані.

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Джошуа хоче бою проти Дюбуа чи Паркера

Мова йде про Ентоні Джошуа, який буде присутнім на поєдинку у столиці Саудівської Аравії. Промоутер колишнього чемпіона Едді Хірн розповів, що наразі не мав розмови із Ей Джеєм щодо його наступних суперників, але вже у день бою Дюбуа – Паркер вони почнуть планувати майбутнє для Ентоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Авторитетний промоутер виключив варіанти із бою Джошуа проти Олександра Усика, якому вже двічі поступався, та китайського супертяжа Чжана Чжілея. Останній, до слова, теж проведе свій бій проти Агіти Кабаєла в андеркарді цього вечора боксу в Ер-Ріяді.

Пріоритетний суперник для Джошуа? Це Тайсон Ф'юрі, але якщо не буде цього бою, то головне для Джошуа – повернення титулів. Тоді Ентоні може побитися з переможцем пари Дюбуа – Паркер. Він не буде битися з Усиком. Бій проти Чжілея? Я знаю тільки про бажання Джошуа побитися з Ф'юрі,

– сказав Хірн.

До слова. На кону бою Дюбуа – Паркер буде стояти титул чемпіона світу за версією IBF, яким поки що володіє Даніель.

Таким чином, Джошуа може вкрасти з-під носа наступного опонента українця.

Нагадаємо, що Джошуа хотів провести двобій проти Тайсона Ф'юрі. Але останній на початку 2025-го року несподівано вчергове оголосив про відхід на пенсію. Однак у команді Ентоні досі вірять у можливість проведення британської битви та повернення у ринг "Циганського короля" заради цього.