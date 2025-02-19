Британський боксер не приховує своєї впевненості перед важливим поєдинком. "Динаміт" добре підготувався та заявив, що усі розмови закінчені. Тепер настав час показувати усього себе на ринзі, пише 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Дюбуа випромінює впевненість перед боєм

Також Даніель Дюбуа поділився очікуваннями перед поєдинком та запевнив, що його не лякає серйозна фізична форма Джозефа Паркера.

Очікую справжню війну. Я готовий до бою. Що б не сталося, я вийду і зроблю свою справу. Я відправлю його спати. Потім – наступний. Я голодний до перемог,

– заявив британець.

Водночас британський боксер не став робити жодних прогнозів на бій.

Нагадаємо, що у бою Дюбуа – Паркер визначиться наступний суперник Олександра Усика, з яким українець поб'ється за "абсолют". Ймовірно, що до кінця 2025-го року. Непереможний український чемпіон був присутній у ринг-сайді бою та може підійнятись у ринг після поєдинку.

Слід додати, що Паркер не заперечив варіанту реваншу, якщо зможе перемогти Дюбуа 22 лютого.