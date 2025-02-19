Британский боксер не скрывает своей уверенности перед важным поединком. "Динамит" хорошо подготовился и заявил, что все разговоры закончены. Теперь пришло время показывать всего себя на ринге, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Дюбуа излучает уверенность перед боем

Также Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями перед поединком и заверил, что его не пугает серьезная физическая форма Джозефа Паркера.

Ожидаю настоящую войну. Я готов к бою. Что бы ни случилось, я выйду и сделаю свое дело. Я отправлю его спать. Потом – следующий. Я голоден до побед,

– заявил британец.

В то же время британский боксер не стал делать никаких прогнозов на бой.

Напомним, что в бою Дюбуа – Паркер определится следующий соперник Александра Усика, с которым украинец подерется за "абсолют". Вероятно, что до конца 2025-го года. Непобедимый украинский чемпион присутствовал в ринг-сайде боя и может подняться в ринг после поединка.

Следует добавить, что Паркер не отрицал варианта реванша, если сможет победить Дюбуа 22 февраля.