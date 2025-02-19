Это будет не только защита чемпионского пояса по версии IBF в хевивейте для Даниэля Дюбуа. Победитель противостояния в своем следующем поединке выйдет в ринг против непобедимого Александра Усика.

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На кого ставит тренер Макгирт

Американский наставник Бадди Макгирт оценил шансы Дюбуа и Паркера на бой за абсолютное чемпионство в хевивейте против Усика. Коуч выделил из двух только одного боксера, который может победить украинского чемпиона, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Если кто-то и может победить Усика, то это будет Паркер,

– заявил американский тренер.

Сообщается, что Усик вместе с командой будет присутствовать в ринг-сайде в Эр-Рияде и может появиться на ринге после боя Дюбуа – Паркер. Александр уже рассказывал, кому предпочитает его команда.

Напомним. В августе 2023-го Усик побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.

И Дюбуа, и Паркер разбрасываются громкими заявлениями о победе в очном поединке 22 февраля. Накануне защиты Даниэль провел уже 24 боя в профессионалах, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом) и потерпел два поражения. Зато Джозеф провел на профи-ринге 38 поединков – 35 побед (23 – нокаутом) и трижды уступал соперникам.