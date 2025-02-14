Именно в этом поединке определится следующий соперник Александра Усика. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC рассказал, что вместе с командой будет присутствовать на бою Дюбуа – Паркер в Эр-Рияде, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSport.

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На кого ставит команда Усика

Александр Усик признался, на кого ставят в его команде. Представители украинского чемпиона мира отдают небольшое предпочтение в пользу британского боксера Даниэля Дюбуа.

Я и моя команда ждем бой 22 февраля между Даниэлем и Джозефом. Кто бы ни победил в этом бою между Дюбуа и Паркером, я буду драться с победителем. Сейчас моя команда отдает 52 процента на победу Даниэля в этом поединке и 48 процентов на Паркера,

– сказал Усик.

К очному бою оба боксера подходят не с идеальной статистикой. Дюбуа провел в профессионалах 24 боя, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом), а также потерпел 2-х поражений. Зато у Паркера – 35 побед в 38-ми поединках (23 – нокаутом) и 3 поражения.

Справка. Летом 2023-го Усик и Дюбуа встречались на одном ринге. Поединок закончил техническим нокаутом от Александра в 9-м раунде. Также битва запомнилась ударом ниже пояса от Даниэля, который обвинил Усика в симуляции.

Отметим, что боксерское сообщество разделилось на два лагеря перед боем Дюбуа – Паркер. Многие во время своей интервью отдают победу в предстоящем поединке именно Джозефу, а не Даниэлю, который будет защищать свой титул IBF.

Ранее сообщалось, что на бой против победителя поединка Дюбуа – Паркер претендуют также Джо Джойс и Энтони Джошуа. Также Даниэль попал в тройку желаемых соперников Дерека Чисоры, который хочет подраться с топовым супертяжем в своем юбилейном 50-м бою на профи-ринге.