Саме у цьому поєдинку визначиться наступний суперник Олександра Усика. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC розповів, що разом із командою буде присутнім на бою Дюбуа – Паркер в Ер-Ріяді, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSport.

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На кого ставить команда Усика

Олександр Усик зізнався, на кого ставлять у його команді. Представники українського чемпіона світу віддають невелику перевагу на користь британського боксера Даніеля Дюбуа.

Я та моя команда чекаємо на бій 22 лютого між Даніелем і Джозефом. Хто б не переміг у цьому бою між Дюбуа та Паркером, я буду битися з переможцем. Зараз моя команда віддає 52 відсотки на перемогу Даніеля у цьому поєдинку і 48 відсотків на Паркера,

– сказав Усик.

До очного бою обидва боксери підходять не з ідеальною статистикою. Дюбуа провів у професіоналах 24 бої, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом), а також зазнав 2-х поразок. Натомість у Паркера – 35 звитяг у 38-ми поєдинках (23 – нокаутом) та 3 поразки.

Довідка. Влітку 2023-го Усик та Дюбуа зустрічались на одному ринзі. Поєдинок закінчив технічним нокаутом від Олександра у 9-му раунді. Також битва запам'яталась ударом нижче пояса від Даніеля, який звинуватив Усика у симуляції.

Відзначимо, що боксерська спільнота розділилась на два табори перед боєм Дюбуа – Паркер. Багато хто під час своїй інтерв'ю віддають перемогу у майбутньому поєдинку саме Джозефу, а не Даніелю, який захищатиме свій титул IBF.

Раніше повідомлялось, що на бій проти переможця поєдинку Дюбуа – Паркер претендують також Джо Джойс та Ентоні Джошуа. Також Даніель потрапив у трійку бажаних суперників Дерека Чісори, який хоче побитись із топовим супертяжем у своєму ювілейному 50-му бою на профі-рингу.