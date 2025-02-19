В Эр-Рияде Даниэль Дюбуа будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBF в бою против Джозефа Паркера. Победитель этого противостояния станет следующим оппонентом Александра Усика и побьются за "абсолют" в хевивейте.

Интересно И это не Украина: Усик назвал любимую страну для поединков

Срок возвращения Усика в ринг

Украинский чемпион мира будет присутствовать на поединке в столице Саудовской Аравии.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас заявлял, что Усика следует ждать в следующий раз в ринге ориентировочно летом 2025-го года.

Зато известный британский журналист Адам Смит в своем комментарии несколько отсрочил следующий поединок Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Усик проведет свой следующий бой осенью 2025 года, это будет победитель поединка Дюбуа – Паркер. Затем он немного подождет и возможно проведет бой в Киеве,

– сказал Адам Смит.

Напомним, что еще после реванша с Тайсоном Усик получил вызов на второй бой от Дюбуа. Даниэль вышел в ринг после объявления результатов. Александр принял предложение и попросил Турки организовать этот поединок. Однако "Динамит" хочет провести реванш с непобедимым украинцем за пределами Саудовской Аравии.