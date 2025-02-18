Речь идет о Великобритании. Александр Усик откровенно рассказал, почему ему нравится драться в этой стране и отдельно оценил местную публику, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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В какой стране больше всего нравится драться Усику

Украинский чемпион мира вспомнил, как впервые боксировал в Британии еще на любительском уровне. Также золотая Олимпиада-2012 для Усика проходила в Лондоне. Поэтому эта страна является знаковой для боксера.

Мне нравится драться в Великобритании и мне нравятся все мои британские соперники. Мой первый бой в Англии был еще в любителях, потом я был в Лондоне на Олимпиаде. У меня есть замечательные друзья – Тони Беллью, Джо Джойс. Думаю, Тони сделал меня более известным. Я люблю своих британских фанов, это особые болельщики. И они мне до сих пор пишут в соцсетях, поздравляют,

– сказал Усик.

Справка. Дебют Усика на профи-ринге состоялся 9 ноября 2013-го года в Киеве. Во Дворце спорт Александр боксировал с мексиканцем Фелипе Ромеро, которого нокаутировал в 5-м раунде.

Также Усик проводил свои поединки не только в Украине или Великобритании. За его спиной бои в Германии, США, России, Латвии, Польше и Саудовской Аравии.

Три из последних четырех поединков Усика проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В них Александр победил Энтони Джошуа и дважды одолел Тайсона Фьюри. Не исключено, что и следующий бой украинца состоится в этом же месте. Усик попросил Турки Аль аш-Шейха организовать ему реванш с Даниэлем Дюбуа, но сначала "Динамиту" нужно 22 февраля победить Джозефа Паркера.