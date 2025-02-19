В Ер-Ріяді Даніель Дюбуа захищатиме свій пояс чемпіона світу за версією IBF у бою проти Джозефа Паркера. Переможець цього протистояння стане наступним опонентом Олександра Усика та поб'ються за "абсолют" у хевівейті.

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Термін повернення Усика у ринг

Український чемпіон світу буде присутнім на поєдинку у столиці Саудівської Аравії.

Раніше менеджер українця Егіс Клімас заявляв, що Усика слід чекати наступного разу у ринзі орієнтовно влітку 2025-го року.

Натомість відомий британський журналіст Адам Сміт у своєму коментарі дещо відтермінував наступний двобій Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Усик проведе свій наступний бій осінню 2025 року, це буде переможець поєдинку Дюбуа – Паркер. Потім він трохи зачекає і можливо проведе бій у Києві,

– сказав Адам Сміт.

Нагадаємо, що ще після реваншу із Тайсоном Усик отримав виклик на другий бій від Дюбуа. Даніель вийшов у ринг після оголошення результатів. Олександр пристав на пропозицію та попросив Туркі організувати цей двобій. Однак "Динаміт" хоче провести реванш із непереможним українцем за межами Саудівської Аравії.