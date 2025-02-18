Ожидается, что победитель боя Дюбуа – Паркер станет следующим соперником Александра Усика. Триумфатор поединка подерется с непобедимым украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Паркер не знает, состоится ли бой против Усика

Один из участников встречи Джозеф Паркер рассказал о будущих планах, если победит Дюбуа. Новозеландский боксер не исключает своего реванша с Даниэлем, несмотря на возможную битву за "абсолют" с Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Сначала бой с Даниэлем, победа – а дальше не знаю, будет ли реванш, смогу ли я драться с Усиком, или что-то другое, что они запланировали для меня. Нужно просто победить Даниэля и посмотреть, что будет дальше. Я могу сказать, что буду драться с Усиком, но планы всегда меняются. Есть разные варианты. Но самое главное – это победа,

– заявил Паркер.

Также Джозеф добавил, что Дюбуа не сможет удивить его на ринге. Ведь он вместе с командой хорошо подготовился к очной битве. В то же время новозеландец знает, что ему следует быть на две головы лучше, чем в предыдущих боях с Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилеем. В них Паркер одерживал победы.

"Я чувствую, что это необходимо из-за его давления и серии ударов, которые он наносит. Он – настоящая ударная сила. Поэтому я должен быть значительно лучшим и максимально готовым. Мы разработали хороший план, чтобы избежать опасных ситуаций, которые он создает, и контратаковать своими ударами", – сказал Джозеф.

Отметим, что за спиной Паркера 35 побед в 38 боях (23 – нокаутом), а также потерпел три поражения (от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джойса). Зато Даниэль Дюбуа провел значительно меньше поединков – 22 победы в 24-х боях (21 – нокаутом), а также дважды проигрывал соперникам (Александру Усику и Джо Джойсу).