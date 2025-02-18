Очікується, що переможець бою Дюбуа – Паркер стане наступним суперником Олександра Усика. Тріумфатор двобою поб'ється із непереможним українцем за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

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Паркер не знає, чи відбудеться бій проти Усика

Один із учасників зустрічі Джозеф Паркер розповів про майбутні плани, якщо переможе Дюбуа. Новозеландський боксер не виключає свого реваншу із Даніелем, попри можливу битву за "абсолют" із Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Спочатку бій з Даніелем, перемога – а далі не знаю, чи буде реванш, чи зможу я битися з Усиком, чи щось інше, що вони запланували для мене. Потрібно просто перемогти Даніеля і подивитися, що буде далі. Я можу сказати, що битимусь з Усиком, але плани завжди змінюються. Є різні варіанти. Але найголовніше – це перемога,

– заявив Паркер.

Також Джозеф додав, що Дюбуа не зможе здивувати його на ринзі. Адже він разом із командою добре підготувався до очної битви. Водночас новозеландець знає, що йому слід бути на дві голови кращим, аніж у попередніх боях із Деонтеєм Вайлдером та Чжаном Чжілеєм. У них Паркер здобував перемоги.

"Я відчуваю, що це необхідно через його тиск і серії ударів, які він завдає. Він – справжня ударна сила. Тому я маю бути значно кращим і максимально готовим. Ми розробили хороший план, щоб уникнути небезпечних ситуацій, які він створює, і контратакувати своїми ударами", – сказав Джозеф.

Відзначимо, що за спиною Паркера 35 перемог у 38 боях (23 – нокаутом), а також зазнав трьох поразок (від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса). Натомість Даніель Дюбуа провів значно менше поєдинків – 22 звитяги у 24-х боях (21 – нокаутом), а також двічі програвав суперникам (Олександру Усику та Джо Джойсу).