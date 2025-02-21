"Динаміт" захворів напередодні бою проти новозеландця Паркер, через що поєдинок було скасовано. Тому Олександр Усик не зможе найближчим часом знову побитись за звання абсолютного чемпіона світу.

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Новий бій для Усика

Джозеф Паркер битиметься з Мартіном Баколе замість поєдинку проти Даніеля Дюбуа. На кону протистояння новозеланського супертяжа з конголезьким боксером титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті.

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на Boxing News, Олександр Усик повинен буде битись з Джозефом Паркером або Мартіном Баколе. Через те, що переможець бою стане обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє українець.

Цікаво. Мартін Баколе неодноразово висловлював бажанням битись з Усиком. Тому бій проти Паркера стане чудовою нагодою для конголезького супертяжа, аби врешті-решт зустрітись з українським чемпіоном.

Нагадаємо, що бій між Паркером та Баколе відбудеться 22 лютого. Місце проведення титульного поєдинку аравійський Ер-Ріяд.