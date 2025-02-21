Однак 20 лютого з'явилась шокуюча звістка, що бій Дюбуа – Паркер скасований. Його зірвав Даніель, який підхопив вірус та перебуває під пильним наглядом медиків, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Чемпіон світу отримав нового суперника за три дні до бою: його ексопонента могли отруїти

Чому скасували бій Дюбуа – Паркер

Тому у терміновому порядку організатори вечора боксу почали шукати нового суперника для Джозефа Паркера. На щастя, багато часу цей пошук опонента не зайняв. 22 лютого новозеландський боксер зійдеться у ринзі проти до цього часу конголезького бійця Мартіна Баколе.

До слова, 31-річний конголезький боксер має за своєю спиною 21 перемогу у 22-х боях (16 – нокаутом) та одну поразку від Майкла Гантера.

Важливо! Переможець бою Дюбуа – Паркер повинен був стати наступним суперником Олександра Усика. Тріумфатор цього поєдинку та непереможний українець мали провести двобій за "абсолют" у хевівейті.

Попри це все очікується, що у наступному поєдинку Дюбуа таки зійдеться на одному ринзі із Олександром Усиком у реванші за абсолютне чемпіонство у хевівейті. Адже Даніель зберігає за собою пояс IBF, а бій Паркер – Баколе не буде титульним.

Слід відзначити, що це вже не перший скасований бій у рамках андеркарду цього вечора боксу 22 лютого в Ер-Ріяді. Раніше Флойд Скофілд знявся із поєдинку проти Шакура Стівенсона теж через проблеми зі здоров'ям. Йому стало погано через інтенсивне зганяння ваги. Хоча його батько повідомляв версію із отруєнням сина.