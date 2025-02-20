27-річний американський боксер повинен був вийти у ринг проти Флойда Скофілда. Однак за декілька днів до вечора боксу бій Стівенсон – Скофілд було скасовано.

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Новий суперник Стівенсона

Була інформація, що Флойду стало погано після того, як він дуже інтенсивно зганяв вагу. Скофілд не з'явився на офіційне прибуття боксерів, а бій було зірвано. Також батько Скофілда запевняв, що його сина отруїли напередодні поєдинку.

Саудити почали у терміновому порядку шукати нового суперника для чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. Було обрано двох кандидатів – марокканця Муссу Голама та британця Джоша Падлі.

За три дні до поєдинку Стівенсон отримав нового опонента. Ним став британський боксер Джош Падлі, пише 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Слід відзначити. Падлі досі не знає гіркого смаку поразок у професіоналах. За спиною Джоша 15 перемог в усіх поєдинках (4 – нокаутом). Шакур Стівенсон теж ще не програвав – 22 поєдинки, у них 22 звитяги (10 – нокаутом).

Нагадаємо, що увага українських прихильників боксу буде прикута до бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер, у якому визначиться наступний суперник Олександра Усика. Також свого наступного опонента дізнається інший українець Сергій Богачук. Сергій отримає у майбутні суперники тріумфатора поєдинку Вірджил Ортіс – Ісраїл Мадримов, які теж поб'ються у рамках андеркарду вечора боксу 22 лютого в Ер-Ріяді.