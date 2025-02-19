Поєдинок скасували в останні дві перед вечором боксу у столиці Саудівської Аравії. Повідомляється, що двобій зірвав Флойд Скофілд, який зіштовхнувся із проблемами зі здоров'ям, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варте уваги Британський боксер хоче здобути титул чемпіона, який присвятить своєму важкохворому тренеру

Чому зірвався бій Стівенсон – Скофілд

Через цю причину він пропустив офіційне прибуття, яка передує поєдинку.

Була інформація, що 22-річному американському боксеру стало погано після того, як він почав надто сильно зганяти свою вагу. Хоча батько Скофілда заперечив подібну версію та запевнив, що його сина навмисно отруїли.

Шакур Стівенсон таки вийде у ринг 22 лютого в Ер-Ріяді. 27-річному боксеру із США у терміновому порядку шукають нового суперника. Новим опонентом чемпіона світу за версією WBC можуть стати марокканець Мусса Голам та британець Джош Педлі.

Довідка. В андеркарді вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого відбудеться бій Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера. Переможець цього двобою стане наступним суперником Олександра Усика, який теж приїде на поєдинок.

Нагадаємо, що 7 липня минулого року Стівенсон переміг за одноголосним рішенням суддів німця Артема Арутюняна – 119-109, 118-110, 116-112. Шакур провів успішний захист чемпіонського титулу. Якраз після цієї перемоги американець звернувся до Василя Ломаченка, вийшовши у ринг у футболці із зображенням українського боксера.

За спиною Шакура усі переможні 22 бої (10 – нокаутом).