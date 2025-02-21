Все из-за вируса, который подхватил Даниэль Дюбуа. Поэтому 22 февраля британский боксер не сможет выйти на ринг против Джозефа Паркера и провести защиту пояса IBF.

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Четыре варианта для следующих боев Усика

К счастью, новозеландскому боксеру быстро нашли нового соперника, которым стал конголезский супертяжеловес Мартин Баколе. Правда, на кону поединка Паркер – Баколе не будет пояса IBF, его за собой сохраняет "Динамит".

Поэтому пока неизвестно, с кем подерется Александр Усик в следующем поединке. Боксерский портал FTTV Boxing подобрал нескольких потенциальных оппонентов для непобедимого украинца, пишет 24 Канал.

Первым вариантом для Усика рассмотрели бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC между Агитом Кабаелом и Чжаном Чжилеем. Их противостояние состоится в рамках андеркарда вечера бокса 22 февраля в Эр-Рияде, где должны были также подраться Дюбуа и Паркер.

Интересно, что и Кабаел, и Чжилей выражали свою готовность к бою с Усиком.

Вторым вариантом для непобедимого украинца является Мозес Итаума, которого уже называют "Новым Майком Тайсоном". Ему всего 20 лет, а он уже провел на профи-ринге 11 боев, в которых одержал 9 побед нокаутом. Также Мозес является обладателем титула WBO Inter-Continental.

К слову. Несмотря на сорванный бой Дюбуа – Паркер была информация, что Даниэль таки может стать следующим соперником Усика. Это будет реванш за "абсолют" в хевивейте.

Нереальные варианты

Последние два варианта имеют наименьшую вероятность сбыться – трилогии с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, если, конечно, "Цыганский король" вернется в ринг.

Промоутер Эй Джея уверял, что в планах Джошуа нет третьего поединка с Усиком. То же касается Александра, вряд ли он найдет в себе мотивацию в третий раз выйти в ринг против Тайсона.

Напомним, что украинский чемпион мира откровенно рассказывал, что в его профессиональной карьере осталось провести только два поединка. Однако в команде Усика не подтвердили слова Александра.