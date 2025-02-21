Все через вірус, який підхопив Даніель Дюбуа. Тому 22 лютого британський боксер не зможе вийти у ринг проти Джозефа Паркера та провести захист поясу IBF.

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Чотири варіанти для наступних боїв Усика

На щастя, новозеландському боксеру швидко знайшли нового суперника, яким став конголезький супертяж Мартін Баколе. Щоправда, на кону поєдинку Паркер – Баколе не буде поясу IBF, його за собою зберігає "Динаміт".

Тому наразі невідомо, з ким поб'ється Олександр Усик у наступному поєдинку. Боксерський портал FTTV Boxing підібрав декількох потенційних опонентів для непереможного українця, пише 24 Канал.

Першим варіантом для Усика розглянули бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC між Агітом Кабаєлом та Чжаном Чжілеєм. Їх протистояння відбудеться у рамках андеркарду вечора боксу 22 лютого в Ер-Ріяді, де повинні були також побитись Дюбуа та Паркер.

Цікаво, що і Кабаєл, і Чжілей висловлювали свою готовність до бою із Усиком.

Другим варіантом для непереможного українця є Мозес Ітаума, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном". Йому лише 20 років, а він вже провів на профі-рингу 11 боїв, у яких здобув 9 перемог нокаутом. Також Мозес є володарем титулу WBO Inter-Continental.

До слова. Попри зірваний бій Дюбуа – Паркер була інформація, що Даніель таки може стати наступним суперником Усика. Це буде реванш за "абсолют" у хевівейті.

Нереальні варіанти

Останні два варіанти мають найменшу ймовірність збутись – трилогії із Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, якщо, звісно, "Циганський король" повернеться у ринг.

Промоутер Ей Джея запевняв, що у планах Джошуа немає третього поєдинку із Усиком. Те саме стосується Олександра, вряд він знайде у собі мотивацію втретє вийти у ринг проти Тайсона.

Нагадаємо, що український чемпіон світу відверто розповідав, що у його професійній кар'єрі залишилось провести лише два поєдинки. Однак у команді Усика не підтвердили слова Олександра.