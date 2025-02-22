Мова йшла про те, що 22 лютого в Ер-Ріяді Чжан Чжілей проведе бій проти Агіти Кабаєла, на кону якого стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC. Тоді Олександр Усик повинен був би провести захист титулу проти переможця зустрічі Чжілей – Кабаєл.

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Чи заберуть в Усика ще один титул

У випадку відмови українець міг втратити пояс чемпіона за версією WBС. Президент організації Маурісіо Сулейман відреагував на подібну інформацію та запевнив Усика, що той не втратить свій пояс, інформує 24 Канал із посиланням на The Sun.

На жаль, Усик втратив один з поясів. У нашій позиції Усик залишається беззаперечним чемпіоном. Якщо Дюбуа захоче провести бій проти Усика, ми не будемо суперечити цьому. Так, ми організували бій за титул тимчасового чемпіона між Чжілеєм і Кабаєлом, однак ми далі будемо гнучкими та підтримуємо ідею організацію бою за титул абсолютного чемпіона,

– заявив Сулейман.

Нагадаємо, що Усик свідомо відмовився від поясу IBF наприкінці червня минулого року. Українець пішов на такі жертви заради реваншу із Тайсоном Ф'юрі. Хоча Олександр втратив не лише пояс, а й звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке здобув у першому бою із "Циганським королем".

Цей втрачений пояс IBF підібрав Даніель Дюбуа, який у серпні 2023 року поступився технічним нокаутом у 9-му раунді Олександру Усику. Цей титул може повернутись до непереможного українця, якщо таки відбудеться реванш за "абсолют" проти "Динаміта".

Дюбуа через хворобу знявся із бою проти Джозефа Паркера, у якому повинен був визначитись наступний суперник українця. Однак Даніель ще має усі шанси побитися з Усиком.