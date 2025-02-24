Однак за декілька днів до вечора боксу Даніель Дюбуа підхопив вірус та знявся із бою проти Джозефа Паркера. Його у ринзі змінив Мартін Баколе, який без шансів був нокаутований новозеландським суперником у другому раунді.

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Туркі не готові організувати бій Усик – Паркер

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх коротко прокоментував поразку Баколе. Він не бачить у цій поразці нічого надзвичайно поганого та анонсував наступний бій Мартіна у травні поточного 2025-го року, пише 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Також Туркі відреагував на заяву Паркера щодо можливої зустрічі із Олександром Усиком.

Я думаю, люди більше чекають бою Дюбуа з Усиком. Для Паркера ми теж приготуємо великий поєдинок,

– сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, що Дюбуа викликав Усика на реванш ще після грудневого бою Олександра проти Тайсона Ф'юрі. Українець погодився на двобій, адже вже влітку 2023-го відправляв Даніеля у технічний нокаут у дев'ятому раунді.

Український чемпіон світу теж прагне зустрітись із "Динамітом" у бою за "абсолют" у хевівейті.