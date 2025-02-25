Хоч Даніель Дюбуа через хворобу знявся із бою проти Джозефа Паркера, де мав визначитись суперник українця, але ще має усі шанси на реванш із Олександром Усиком. "Динаміт" зберіг за собою титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті.

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Паркер хоче титульного бою

Натомість Паркер побився із Мартіном Баколе та дуже легко відправив у другому раунді суперника із ДР Конго у нокаут. Джозеф захистив свій титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Кривдник Баколе розповів, з ким хоче далі боксувати. Паркер "поклав око" не лише на Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт Туркі Аль аш-Шейха у соцмережі Х.

Далі я б хотів побитися з Дюбуа, з Усиком також готовий провести бій. Просто хочу, щоб мої люди далі розробили план. Я готуюся до цього, буду й надалі важко тренуватися,

– заявив новозеландський боксер.

Хто такий Джозеф Паркер? Колишній чемпіон світу WBO (2016-2018) із Нової Зеландії. Після перемоги над китайцем Чжаном Чжілеєм (у 2024-му) став тимчасовим чемпіоном світу WBO. За спиною 33-річного боксера 39 проведених боїв, у яких він здобув 36 перемог (24 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок.

Відзначимо, що після перемоги над Баколе Паркер став претендентом на бій із Усиком. Олександр у ринг-сайді спостерігав за боєм Паркера проти Баколе 22 лютого в Ер-Ріяді.