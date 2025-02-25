Німецький боксер на вечорі боксу в Ер-Ріяді 22 лютого нокаутував Чжана Чжілея. Агіт Кабаєл нокаутував китайського супертяжа у шостому раунді.

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Хто хоче провести бій із Усиком

Кабаєл завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Олександр Усик особисто нагороджував поясом Агіта. Після перемоги німецький боксер заговорив про бажання розділити ринг із непереможним українцем, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN.

У мене був важкий тренувальний табір і я готувався до бою з Чжаном і зміг зупинити його. Хто буде наступним? Нехай вирішують вболівальники. Якщо вони захочуть побачити мій бій проти Усика, то я готовий,

– заявив Кабаєл.

32-річний німецький боксер має ідеальну статистику у професіоналах – 26 перемог у 26-ти проведених боях (18 – нокаутом). У Кабаєла на три проведені поєдинки більше, аніж в Олександра Усика, у якого 23 зустрічі (23 перемоги та 14 нокаутів).

Нагадаємо, що Усик декілька разів вже заявляв, що хоче вийти у ринг проти Даніеля Дюбуа, який 22 лютого знявся із бою проти Джозефа Паркера. Все через хворобу. Також на зустріч із Олександром претендує Джозеф Паркер.