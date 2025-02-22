Початок поєдинку був за китайським супертяжем, який зайняв центр рингу та витримував дистанцію. Натомість Агіт Кабаєл намагався відсиджуватись у захисті та домінувати джебом, пише 24 Канал.

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Кабаєл став претендентом на бій із Усиком

Перші два раунди були за Чжаном Чжілеєм, а от вже із третьої трихвилинки перевагу перехопив німецький боксер.

У п'ятому раунді боксери влаштували справжню м'ясорубку на рингу, повністю забувши про захист. Це зіграло злий жарт для Кабаєла, який пропустив на зустріч та опинився у нокдауні. На щастя для його фанатів, Агіт підійнявся та продовжив бій.

Вже у наступному раунді поєдинок був достроково завершений після падіння на настил рингу вже Чжілея. Чжан не витримав потужних ударів суперника та не зміг продовжити зустріч.

Агіт Кабаєл нокаутував Чжана Чжілея та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Пояс на німецького боксера особисто одягнув Олександр Усик.

Відео оголошення результатів бою Чжілей – Кабаєл

Тепер Кабаєл офіційно увійшов у список потенційних суперників Усика. Раніше Агіт заявляв, що готовий розділити один ринг із непереможним українцем. Слід додати, що Кабаєл також за своєю спиною немає поразок – 26 переможних боїв (18 – нокаутом).