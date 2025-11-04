Гриців зустрінеться у битві з іншим українським боксером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на K.O. Promotions.

З ким буде битися Гриців?

Олександр Гриців зустрінеться у титульному бою з Сергієм Радченком. Поєдинок відбудеться у Львові.

Нагадаємо, що Гриців востаннє бився у вересні цього року. Український боксер нокаутував чеського бійця Пейсара у першому раунді бою на благодійному вечорі у Шептицькому.

Тоді як Радченко поступився у своєму минулому поєдинку. Він програв Кевіну Лерені у бою за титул WBC у бріджервейті.

В інтерв'ю LuckyPunch Сергій Радченко кинув виклик Олександр Усику. Боксер наголосив, що це був би найцікавіший поєдинок для нього.

Що відомо про Гриціва та Радченка?

  • Олександр Гриців провів за свою кар'єру 10 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 10 перемог, з них 6 завершились достроково.

  • Сергій Радченко у профі-ринзі провів 19 поєдинків. В активі боксера 11 перемог та 8 поразок.

  • Радченко спробував свої сили у медіафутболі. Сергій зіграв за команду Маестро в Українській футбольній медіалізі.