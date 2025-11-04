Грицев встретится в битве с другим украинским боксером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на K.O. Promotions.
С кем будет драться Грыцив?
Александр Грицив встретится в титульном бою с Сергеем Радченко. Поединок состоится во Львове.
Напомним, что Грицив последний раз дрался в сентябре этого года. Украинский боксер нокаутировал чешского бойца Пейсара в первом раунде боя на благотворительном вечере в Шептицком.
Тогда как Радченко уступил в своем прошлом поединке. Он проиграл Кевину Лерени в бою за титул WBC в бриджервейте.
В интервью LuckyPunch Сергей Радченко бросил вызов Александр Усику. Боксер отметил, что это был бы самый интересный поединок для него.
Что известно о Грициве и Радченко?
Александр Грицив провел за свою карьеру 10 поединков в профессиональном ринге. На его счету 10 побед, из них 6 завершились досрочно.
Сергей Радченко в профи-ринге провел 19 поединков. В активе боксера 11 побед и 8 поражений.
Радченко попробовал свои силы в медиафутболе. Сергей сыграл за команду Маэстро в Украинской футбольной медиализе.