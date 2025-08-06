По мнению Джо Кальзаге, сразу четверо боксеров заслуживают быть на вершине истории бокса. Представитель британского бокса не выделил Майка Тайсона и Джорджа Формана, передает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.
Стоит прочитать "Абсолют" Усика под угрозой: как продолжаются переговоры с Паркером
Лучшие боксеры в истории по мнению Кальзаге?
Зато Джо добавил в топ-4 кумира Александра Усика – Мухаммеда Али, но украинского абсолютного чемпиона в этом заявлении проигнорировано.
Лучшие боксеры в истории? Замечательный Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Мухаммед Али, Шугар Рэй Робинсон,
– сказал Кальзаге.
Отметим, что Майк Тайсон также считает, Мухаммеда Али – лучшим боксером в истории.
Что известно о Джо Кальзаге?
- Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версиям WBO (1997 – 2008), IBF (2006), WBC (2007 – 2008) и WBA (2007 – 2008).
- Кальзаге одолел суммарно 21-го соперника в титульных боях.
- За свою профессиональную карьеру Джо провел 46 поединков, в которых одержал 46 побед (32 – нокаутом).
- Последний раз выходил в ринг 8 ноября 2008 года, когда победил Роя Джонса в Нью-Йорке (США).