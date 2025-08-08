Впереди у Александра Усика прощальный бой. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин высказался о предстоящем завершении карьеры абсолютного чемпиона, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Что сказал Лапин о завершении карьеры Усика?

Сергей Лапин рассказал об отличной физической форме украинца. Представитель Усика заверил, что никто в их команде не собирается спекулировать на этой теме окончания карьеры Александра.

Физически и психологически Усик все еще в отличной форме. Мы не хотим спекулировать на теме, сколько боев ему еще осталось. Когда он почувствует, что пришло время уйти, команда полностью поддержит любое его решение,

– заявил Лапин.

Отметим, что победа в реванше над Дюбуа стала для Усика 24-й на профи-ринге (победил во всех боях, 15 нокаутов).

После победы, которую оформил Усик 19 июля, Александр сохранил лидерство в боксерских рейтингах. Пока неизвестно, кто точно станет соперником украинца в его последнем поединке. WBO уже санкционировала его бой против обязательного претендента по линии Джозефа Паркера. Если стороны не договорятся в течение 30 дней, отсчет которых уже начался, то будут объявлены промоутерские торги. Если Усик откажется от этой встречи с новозеландцем, то снова потеряет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В СМИ фигурирует немало информации, что последним боем Усика может стать трилогия с Тайсоном Фьюри.