Оскільки, новозеландський боксер є обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Олександр Усик. Організація винесла рішення щодо поєдинку між "Королем хевівейту" та Паркером, повідомляє 24 канал із посиланням на Майкла Копера.

Яке рішення ухвалила WBO?

Олександр Усик попросив у WBO відтермінувати перемовини щодо бою з Джозефом Паркером. Український боксер пояснив, що йому треба залікувати травму спини після важких боїв та тренувань.

В організації взяли до уваги прохання Усика. Однак після благодійного вечора боксера, де він активно танцював з зірками шоубізнесу, WBO попросила українця надати нові медичні висновки, щоб переконатися, чи справді у нього травма.

За інформацією журналіста Майкла Копера, WBO ухвалила рішення щодо відстрочки для Олександра Усика. Тепер абсолютний чемпіон світу повинен домовитись про бій з Джозефом Паркером до 22 вересня 2025 року.

До слова. Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

Зазначимо, що офіційна інформація щодо прохання Усика має з'явитися у понеділок 1 вересня. Про це повідомляв президент WBO Густаво Олів'єрі.

Раніше повідомляли про те, що бій Усик – Паркер може не відбутися найближчим часом. Новозеландцю знайшли іншого суперника, з яким він поб'ється до кінця 2025 року.