Однак протистояння Віталій Кличко – Майк Тайсон так і не відбулось. Бій зірвав "Залізний Майк"

Чому бій Кличко – Тайсон не відбувся?

30 липня 2004 року американський боксер сенсаційно достроково програв нокаутом британцю Денні Вільямсу.

Колишній промоутер братів Кличків Том Леффлер в інтерв'ю розповідав, що команда Віталія вела перемовини із Тайсоном, але саме ця поразка від Вільямса зірвала українсько-американську битву. Промоутер поставив під сумнів доцільність повернення "Залізного Майка" у профі-ринг, куди він закамбечив у листопаді 2024-го.

Якщо Майк тоді був не здатний перемагати таких хлопців, тоді я не знаю, як він може бути конкурентним зараз. Звичайно, він може бути небезпечним у якомусь сенсі. Але коли ми говоримо про 12-раундовий поєдинок, то я не думаю, що його виступ на топовому рівні є реальним,

– заявив промоутер.

Цікаво, що у грудні 2004-го суперником Вільямса також ставав Кличко-старший. Віталій технічним нокаутом у 8-му раунді здолав британця у США.

До слова. Віталій Кличко, який є мером Києва, провів у професіоналах 45 переможних боїв (41 – нокаутом) при 2-х поразках (від Кріса Берда та Леннокса Льюїса).

Чому Тайсон продовжує боксувати?

У коментарі talkSPORT Тайсон розповів, чому продовжує боксували у такому солідному віці. 30 червня 2025-го йому виповнилось вже 59 років.

"У свої 50 я заробив більше грошей, ніж у свої 20. І я провів лише чотири бої за свої 50 років. Це дуже цікаво. З цього погляду, мені зараз 60 років. Гроші нічого не значать. Головне – це люди, яких я люблю та про яких можу подбати", – розповідав Тайсон.

