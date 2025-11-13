59-річний легендарний боксер веде боротьбу із важкою формою запалення шкіри ніг. Майк Тайсон розповів, чому протягом своєї кар'єри ніколи у ринг не одягав шкарпетки, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

З якою хворобою бореться Тайсон?

"Залізний Майк" розповів про жахливий біль через хворобу, яка іноді зводить його із розуму. Саме запалення шкіри ступнів легендарний боксер назвав "найважчим його опонентом". Майк додав, що жодне лікування не приносить бажаного результату.

У рингу я ніколи не використовував шкарпетки – це був мій стиль. І справді неприємно боксувати без них, мені було навіть боляче. І потім я дізнався, що у мене складне запалення шкіри ступнів. І воно в мене досі залишається і іноді зводить з розуму. Я б сказав, що саме це – мій найважчий опонент, який продовжує надирати мені дупу. Лікування не допомагає,

– заявив Тайсон.

Нагадаємо, що ще взимку 2025-го Джейк Пол, колишній суперник Тайсона, поширив фейкову інформацію про хворобу Паркінсона у легенди боксу, яка начебто підкосила Майка перед їх очним боєм. На слова блогера відреагували у команді Тайсона.

"Майк Тайсон зараз щасливий і абсолютно здоровий. У нього немає хвороби Паркінсона чи будь-якої іншої хвороби, – процитувало слова команді легенди видання TMZ.

Які останні новини про Майка Тайсона?

Востаннє "Залізний Майк" виходив у ринг у листопаді 2024 року, коли прогнозовано програв якраз Джейку Полу.

Майк Тайсон вже анонсував бій проти непереможного Флойда Мейвезера. Щоправда, наразі немає ні остаточної дати поєдинку, ні місця його проведення.

За спиною американського боксера 50 переможних боїв (44 – нокаутом) та 7 поразок (дані BoxRec).

Нещодавно Тайсон розповів, чому у такому солідному віці продовжує боксувати.

