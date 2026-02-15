Як інформує Mirror, британець втратив частину заробітку на користь британської податкової служби. Йдеться про 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як Джошуа втратив частину заробітку?

Видання пише, що торік Джошуа провів лише один бій, коли в грудні нокаутував ютубера, який став боксером, Джейка Пола.

Частка ексчемпіона світу в призовому фонді склала 68,5 мільйона фунтів стерлінгів, хоча майже половина цієї суми пішла на сплату податків як у США, так і у Великій Британії. Приблизно 25,6 мільйона фунтів стерлінгів пішло до Податкової служби США (IRS).

Хоча у Флориді немає державного податку на доходи фізичних осіб, він все одно був зобов'язаний сплатити американський податок на доходи за найвищою ставкою, оскільки бій відбувся на американській території. Тим часом сума, яка, за оцінками, перевищує 5,5 мільйонів фунтів стерлінгів, надійшла до британської податкової служби.

За останні 12 місяців Джошуа, який має різні вигідні рекламні контракти, сплатив приблизно 11 мільйонів фунтів стерлінгів податків у Великій Британії, що дозволило йому посісти 100-те місце в списку Sunday Times UK Tax List.

Неясно, чи збільшить Джошуа свої доходи, повернувшись на ринг, оскільки він намагається змиритися з автокатастрофою, в якій загинули двоє його найближчих друзів. 29 грудня Джошуа потрапив в аварію в Нігерії, в якій загинули Латіф Айоделе та Сін Гамі.

Що відомо про кар'єру Джошуа?

Зірка боксера засяяла після того, як у 2017 році він переміг Володимира Кличка. За даними BoxRec, у тому поєдинку Джошуа зберіг титул IBF та завоював пояси WBA та IBO.

Тривалий час він домінував у важкій вазі, проте протягом 2021 – 2022 років двічі програв Олександру Усику, після чого кар'єра спортсмена пішли на спад. "Ей-Джей" міг знову стати чемпіоном світу, але у 2024 році програв Даніелю Дюбуа в бою за пояс IBF.

36-річний Джошуа провів на професійному ринзі 33 поєдинки, в яких здобув 29 перемог.

Як ДТП змінила кар'єру Джошуа?